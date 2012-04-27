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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 12:13 BJT

〔中国新债〕佛山顺德供水下周四将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海4月27日电---中国佛山市顺德区供水有限公司周五公告称,将于下周四(5月3日)在银行间债市
簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 佛山顺德供水    6       3        5   5/3簿记建档   兴业银行      AA-        5/4        5/7
                           (广东融资再担保提供担保) 光大银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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