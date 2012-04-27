〔中国债市动态〕节日前夕整体淡市未变,城投债仍受追捧因供给疑虑

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率整体变动有限,五一假期将来临,机构大多放缓操作步伐,市况进一步趋于淡静.
交易员并指出,最近有消息称发改委已收紧城投债审批,这令其供给疑虑上升,本就受青睐的城投债更加受捧,收益率亦延续跌势.
"市场没有大的动静,节前都会相对清淡一些,"上海一外资银行交易员称.
此前有媒体报导称,对于被银监会纳入监管类地方融资平台名单的发行人,发改委原则上不再审批其发债申请.
4月29日-5月1日为中国五一假期,期间主要金融市场休市.
剩余期限约为9.57年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.5450%/3.5250%,上日尾盘报3.54%/3.5250%.剩余期限约为5.29年的蚌埠城投1080090券最新成交对应收益率CN1080090=CFXS为7.4823%,上日尾盘报7.7527%.(完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI