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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:46 BJT

〔中国债市动态〕节日前夕整体淡市未变,城投债仍受追捧因供给疑虑

路透上海4月27日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率整体变动有限,五一假期将来临,机构大多放缓操作步伐,市况进一步趋于淡静.

交易员并指出,最近有消息称发改委已收紧城投债审批,这令其供给疑虑上升,本就受青睐的城投债更加受捧,收益率亦延续跌势.

"市场没有大的动静,节前都会相对清淡一些,"上海一外资银行交易员称.

此前有媒体报导称,对于被银监会纳入监管类地方融资平台名单的发行人,发改委原则上不再审批其发债申请.

4月29日-5月1日为中国五一假期,期间主要金融市场休市.

剩余期限约为9.57年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.5450%/3.5250%,上日尾盘报3.54%/3.5250%.剩余期限约为5.29年的蚌埠城投1080090券最新成交对应收益率CN1080090=CFXS为7.4823%,上日尾盘报7.7527%.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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