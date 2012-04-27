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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:59 BJT

〔标题新闻〕泰国3月工厂产出较上年同期下降3.17%,预计2012年工厂产出增长6-7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8E202P]

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