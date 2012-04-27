《中国信用市场综述》资产比价效应助推中低评级债行情

作者 钟华

路透北京4月27日电---临近月末本周中国债券市场上资金成本不可避免上翘,但二级市场上中低评级信用债收益率跌势却现加速迹象,除了受监管层可能限制部分融资平台发债消息的推动之外,背后另一重要动力或源于机构投资者在债券与票据资产的比价效应推动下,发生的资产配置转换行为.

进一步来说,这源于投资者选择将自身现金头寸配置成信贷资产,还是配置为债券资产,需要对所配置资产收益进行比较,参照基础可以从兼具信贷资产和债券资产边际选择倾向的票据收益率获得.

当投资者购买票据获得的回报与购买债券相当时,投资者就会选择享有透明性强,受季节性因素影响相对少等优势的债券资产.

根据路透数据,通过分析票据市场和信用债市场的收益率走势可以发现,中国票据市场转贴利率CN6MBAYFIX=在3月下旬至4月上旬维持平稳走势后,目前又开始了新一轮的下跌,并在上周与AA-评级一年期信用债<0#AA-ICPYBMK=>收益率相遇,随之该类信用债本周出现快速下跌.

最近一次两者相遇曾经发生在3月上旬,此后一周的AA-评级一年期信用债<0#AA-ICPYBMK=>收益率也同样出现一轮较快的下跌.

除了技术面的分析,据业内人士透露,部分曾偏重于票据资产的某些银行分支机构投资者和理财账户投资者,本周也进入债市来买进信用债;而部分券商和基金等投资者的债券交易杠杆也有所增加.

当然,上述资产比较效应只是投资者考虑选择某类投资标的的众多因素之一,还会有其它更为复杂的考虑.大量银行机构存贷比率接近和已经处于监管限制,也是制约机构配置信贷资产的重要因素.

本周有关中国债券主管部门限制部分融资平台的发债申请的消息,就为信用债未来供给增添更多不定因素,带动了投资者买入城投债的热情,亦是本周城投债收益率走跌的一大推力.

中国本地媒体报导,中国发改委和银行间市场交易商协会对于尚在银监会监管类平台名单的平台公司,暂停发债申请;而对已经退出名单的平台,予以发债支持.这意味着可能减少信用债的供给,从而增加对存量债的保护.

纵观历史数据,中国票据市场转贴利率与中低评级信用债收益率存在较强的相关性.上一轮周期中,2008年随着全球金融危机爆发,经济刺激计划的出台带来流动性宽松,当年4月后展现出票据与信用债的资产比价效应,成为引领中低评级信用债在此后较长时间走势的重要动力.

但本轮票据转贴利率下跌效应带来的信用债收益率走跌行情,预计将远不及2008年那样长久,因投资者对经济形势趋好的偏乐观情绪、以及通胀水平下滑不如预期等因素的制约,中国未来政策放松的步伐和程度可能不会太大,投资者投资久期亦会以短期为主.(完)