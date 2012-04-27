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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 12:26 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:区间波动,脱离稍早低位

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IFR新加坡4月27日电--美元兑亚洲货币开盘走软,因为隔夜风险偏好改善之势仍在延续.

标准普尔下调西班牙债信评等两个级距至BBB+,展望为负面.该消息在远东市场开盘前打压欧元和澳元走低20个点.不过由于风险资产未出现恐慌性卖盘,市况又恢复常态.

美元兑亚洲货币大多脱离稍早低位,因为交易商在周末前回补空头部位.

亚洲股市涨跌互现,但大多追随隔夜美股升势而上涨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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