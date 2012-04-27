〔美国经济〕升息应选在2013年中期,而非2014年末段--FED拉克尔

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透华盛顿4月27日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,他认为美国联邦储备理事会(美联储, FED)将需要在2013年中期上调联邦基金利率,并非是本周政策决定暗示的2014年末.
拉克尔连续第三次反对美联储与日程关联的利率指引,且是唯一持不同意见者.
"我反对,是因为我认为经济形势不可能在这么长的时间里支持超低的联邦基金利率."
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。