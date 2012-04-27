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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 12:20 BJT

〔美国经济〕升息应选在2013年中期,而非2014年末段--FED拉克尔

路透华盛顿4月27日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,他认为美国联邦储备理事会(美联储, FED)将需要在2013年中期上调联邦基金利率,并非是本周政策决定暗示的2014年末.

拉克尔连续第三次反对美联储与日程关联的利率指引,且是唯一持不同意见者.

"我反对,是因为我认为经济形势不可能在这么长的时间里支持超低的联邦基金利率."

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