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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 12:31 BJT

《外汇动态》日本央行放松货币政策后,日圆兑其他亚洲货币下跌

0412GMT---日圆兑其他亚洲货币下跌,此前日本央行(BOJ)放松货币政策,扩大债券购买计划规模,并将所购公债的期限由目前的两年延长到三年.[ID:nSB1514710]

日圆/坡元JPYSGD=R跌0.4%,低见1.5247.

日圆/韩元JPYKRW=R下滑0.4%,至13.9151韩元.

日圆/泰铢JPYTHB=R下跌0.5%,至37.859泰铢.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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