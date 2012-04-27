〔泰国经济〕第一季估计较上年同期增长2%--财政部

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透曼谷4月27日电---泰国财政部周五表示,泰国经济第一季或较上年同期增长了2%,自去年底的严重洪灾中复苏.
财政部财政政策办公室主管Somchai Sujjapongse在一个记者会上说,财政部维持其对该国2012年经济增速在5.5%不变.
受洪水灾害影响,泰国2011年第四季经济萎缩了9%.第一季国内生产总值(GDP)数据定于5月21日出炉.(完)
--编译 侯向明;审校 艾茂林
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。