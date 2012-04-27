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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 12:40 BJT

〔泰国经济〕第一季估计较上年同期增长2%--财政部

路透曼谷4月27日电---泰国财政部周五表示,泰国经济第一季或较上年同期增长了2%,自去年底的严重洪灾中复苏.

财政部财政政策办公室主管Somchai Sujjapongse在一个记者会上说,财政部维持其对该国2012年经济增速在5.5%不变.

受洪水灾害影响,泰国2011年第四季经济萎缩了9%.第一季国内生产总值(GDP)数据定于5月21日出炉.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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