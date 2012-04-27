〔路透调查〕澳洲央行料在5月议息会上降息,6月亦有可能续降

路透悉尼4月27日电---路透调查显示,澳洲央行肯定会在周二的议息会议上降息.此前澳洲央行已经表示,若通胀维持温和,可能考虑降息.[ID:nST0512875]

受访的22位分析师中有21位预期,澳洲央行会在5月1日的会议上降息25个基点至4.00%.14位分析师还预期央行会在6月进一步降息至3.75%.

有一位分析师认为澳洲央行下周将会降息50个基点.利率市场<0#YIB:>走势已完全反应了会降息至4.0%,降息50个基点的机率有25%.

不过道明证券(TD Securities)亚太研究部主管Annette Beacher表示,下周大幅降息50个基点的门槛颇高.

"虽说不排除这一可能,但支持温和降息的因素更多."其说道.

澳洲央行曾在去年稍晚共调降利率50个基点,因全球经济前景突然恶化.

调查亦显示,有一些分析师认为2013年初有可能会升息,他们认为一旦来自欧债危机的影响减弱,澳洲央行便会开始紧缩周期.(完)