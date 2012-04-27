《企业看点》--4月27日财务活动报导摘要

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透班加罗尔4月27日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 停滞多年的中国城市商业银行上市有望恢复.上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并征求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.报导引述根据草案指出,证监会将对中小商业银行的上市数量有所控制,近几年拟安排中小银行总数的20%上市.[ID:nSB1514932]
* 印度Business Standard报导,印度最大的上市地产商DLF (DLF.NS)在与孟买三家地产公司洽谈,拟出售孟买中部一处土地,这三家地产商分别为Lodha Developers、Runwal Group和Sheth Creators.[ID:nL3E8FR1UK]
* 一份报告显示,全球投资银行或需至少再裁员10%才能实现利润目标,下一轮裁员可能指向高级管理层.[ID:nL2E8FQ78L]
--编译 李爽; 审校 白云
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI