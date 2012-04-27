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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 13:18 BJT

〔日本数据〕3月房屋开工较上年同期上升5%,连续第二个月扩张

路透东京4月27日电---日本国土交通省周五公布,该国3月房屋开工较上年同期增加5%,为连续第二个增长,部分受助于去年3月日本东北部区域地震和海啸灾害后的重建工作.

市场预估中值为成长8.1%.

3月建筑订单较上年同期下降0.3%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)

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--编译 张明钧;审校 丁琦

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