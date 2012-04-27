〔日本数据〕3月房屋开工较上年同期上升5%,连续第二个月扩张

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透东京4月27日电---日本国土交通省周五公布,该国3月房屋开工较上年同期增加5%,为连续第二个增长,部分受助于去年3月日本东北部区域地震和海啸灾害后的重建工作.
市场预估中值为成长8.1%.
3月建筑订单较上年同期下降0.3%.
参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];
其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 张明钧;审校 丁琦
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。