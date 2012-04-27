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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 13:36 BJT

〔日本债市〕10年期日本公债收益率跌破0.90%,为2010年10月来首见

路透东京4月27日电---10年期日本公债收益率(殖利率)周五跌破0.90%,为2010年10月来首见,此前日本央行宣布最新宽松举措.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌1个基点至0.900%,此前短暂跌破该水准至0.895%,0.9%被视为日债的关键阻力位.

日本央行周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,240亿美元),超出市场预期.[ID:nSB1516014](完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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