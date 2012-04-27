〔日本债市〕10年期日本公债收益率跌破0.90%,为2010年10月来首见

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透东京4月27日电---10年期日本公债收益率(殖利率)周五跌破0.90%,为2010年10月来首见,此前日本央行宣布最新宽松举措.
10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌1个基点至0.900%,此前短暂跌破该水准至0.895%,0.9%被视为日债的关键阻力位.
日本央行周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,240亿美元),超出市场预期.[ID:nSB1516014](完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林
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印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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