〔中国社会〕2011年外出农民工数量增3.4%,月均薪资大踏步增逾20%--统计局

香港已公布经济指标--2017/2/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三季 本
路透北京4月27日电---中国国家统计局周五公布报告显示,2011年外出农民工人数同比小幅增加3.4%,月均薪资却大踏步增逾20%,且中西部地区对农民工的吸纳能力进一步增强.
刊登在统计局网站的2011年农民工调查监测报告称,据抽样调查推算,2011年全国农民工总量达到2.53亿人,同比增长4.4%;其中外出农民工达到1.59亿人.
数据显示,去年外出农民工薪资同比增长21.2%,达到2,049元人民币/月.
受民工荒影响,近两年中国外出农民工的收入增速加快,中、西部地区的增幅高于东部地区,东部和中、西部地区的收入差距缩小.
报告亦称,在中西部地区务工的农民工增长较快,中西部地区对农民工的吸纳能力进一步增强.
去年中部地区务工的农民工数量同比增加8.1%,西部地区增长9.6%,分别占农民工总量的17.6%和16.7%,较上年提高分别提高0.7和0.8个百分点.
同时,在长三角和珠三角地区务工的农民工比重继续下降,分别仅微幅增长0.3%和0.1%,占全国农民工比重为23.1%和20.1%,较上年双双下降.
此外,去年跨省外出的农民工数量减少,农民工以跨省外出为主的格局改变.
"2011年,在省外务工的农民工7,473万人,下降3.2%,占外出农民工总量的47.1%...去省外务工人数减少,改变了多年来跨省外出农民工比重大于省内务工比重的格局."统计局称.
此外,外出农民工仍主要流向地级以上大中城市,就业地区主要分布在广东、浙江、江苏、山东等省，这4个省吸纳的农民工占到全国农民工总数的近一半.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三季 本
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
2月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:51时，1港元=0.8861人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.67 5.11 1.03 建设银行 5.98 6.35 1.06 中国银行 3.69 4.01 1.04 农业银