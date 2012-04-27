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中国汇市 | 2012年 4月 27日 星期五 14:00 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元午盘较中间价跌逾0.5%,为扩大波幅来首现

路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五午盘报6.3107元,较今日中间价跌逾0.5%,为央行宣布人民币扩大波幅至1%以来首现.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2787元,续创汇改来新高,上日为6.2829元.

中国央行于2012年4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅由此前的0.5%扩大至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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