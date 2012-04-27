〔中国汇市〕人民币兑美元午盘较中间价跌逾0.5%,为扩大波幅来首现

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五午盘报6.3107元,较今日中间价跌逾0.5%,为央行宣布人民币扩大波幅至1%以来首现.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2787元,续创汇改来新高,上日为6.2829元.
中国央行于2012年4月16日起,将银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅由此前的0.5%扩大至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
路透上海2月20日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.19%至94.21，较2014年底则仍下跌5.79%。