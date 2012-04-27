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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 13:30 BJT

〔日本个股〕新日本制铁预计4-6月粗钢产量较上年小降,7-9月料回升

路透东京4月27日电---新日本制铁(5401.T)周五表示,公司4-6月粗钢产量或较上年同期小幅下滑,但下一个季度或将逐步回升.

这家全球第四大钢铁生产商表示,4-6月粗钢产量或降至750-760万吨,2011年同期为775万吨.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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