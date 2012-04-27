俄罗斯和伊朗继续向叙利亚提供燃料

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jessica Donati/Julia Payne

路透伦敦4月26日电---俄罗斯和伊朗正帮助叙利亚进口坦克等重型车所需的燃料，这可让叙利亚避免遭到西方加紧制裁的全面影响。

虽然俄罗斯在外交上支持国际社会，要求叙利亚政府停止攻击并撤离军队，但叙利亚在冬季期间仍能定期收到俄罗斯的粗柴油货船，而且俄罗斯本月再次发货。

由于俄罗斯和伊朗没有加入西方行列禁止此类贸易，加上俄罗斯已阻止安理会制裁适用所有国家，这样的船运似乎是合法的。

但错综复杂的船运记录显示，只要俄罗斯阻止联合国行动，西方国家实施旨在限制叙利亚军事能力的制裁都将会困难重重。

俄罗斯提供的燃料，可被用于叙利亚的坦克和重型商用车上，也可用于取暖。

俄罗斯最新的燃料货船于本月初从新罗西斯克港（Novorossiisk）抵达叙利亚的巴尼亚斯（Banias），运送货物的是悬挂利比里亚国旗的Cape Benat油轮。

Galaxy Energy Group负责东地中海贸易的Mahmoud El May证实，这船货物购自俄罗斯的一家公司，已于4月12日运抵叙利亚。

俄罗斯能源部周四拒绝发表评论，该国外交部也不愿就此置评。

叙利亚对粗柴油的需求，让该国成为与伊朗进行交换的最佳对象，后者生产大量的柴油，但多年来一直很难获得足够的汽油供应。

一艘伊朗船只本周完成了这样的交换，该船只向叙利亚运送了约3.2万吨的粗柴油，返回伊朗则带回约3.3万吨汽油。（完）