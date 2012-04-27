俄罗斯和伊朗继续向叙利亚提供燃料

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jessica Donati/Julia Payne
路透伦敦4月26日电---俄罗斯和伊朗正帮助叙利亚进口坦克等重型车所需的燃料，这可让叙利亚避免遭到西方加紧制裁的全面影响。
虽然俄罗斯在外交上支持国际社会，要求叙利亚政府停止攻击并撤离军队，但叙利亚在冬季期间仍能定期收到俄罗斯的粗柴油货船，而且俄罗斯本月再次发货。
由于俄罗斯和伊朗没有加入西方行列禁止此类贸易，加上俄罗斯已阻止安理会制裁适用所有国家，这样的船运似乎是合法的。
但错综复杂的船运记录显示，只要俄罗斯阻止联合国行动，西方国家实施旨在限制叙利亚军事能力的制裁都将会困难重重。
俄罗斯提供的燃料，可被用于叙利亚的坦克和重型商用车上，也可用于取暖。
俄罗斯最新的燃料货船于本月初从新罗西斯克港（Novorossiisk）抵达叙利亚的巴尼亚斯（Banias），运送货物的是悬挂利比里亚国旗的Cape Benat油轮。
Galaxy Energy Group负责东地中海贸易的Mahmoud El May证实，这船货物购自俄罗斯的一家公司，已于4月12日运抵叙利亚。
俄罗斯能源部周四拒绝发表评论，该国外交部也不愿就此置评。
叙利亚对粗柴油的需求，让该国成为与伊朗进行交换的最佳对象，后者生产大量的柴油，但多年来一直很难获得足够的汽油供应。
一艘伊朗船只本周完成了这样的交换，该船只向叙利亚运送了约3.2万吨的粗柴油，返回伊朗则带回约3.3万吨汽油。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI