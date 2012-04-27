〔欧股业绩〕戴姆勒第一季获利上升,维持全年财测不变

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透法兰克福4月27日电---德国戴姆勒汽车(DAIGn.DE)周五公布第一季营业利润上升,出乎市场意料,部分受益于其金融服务业务获利比预期强劲.
戴姆勒第一季不计利息和税项的利润(EBIT)增长5%至21.3亿欧元(28.2亿美元),高于路透调查的分析师预估中值为19.3亿美元.
戴姆勒第一季利润率下滑约90个基点至8.4%.
戴姆勒维持全年财测不变.(完)
--编译 白云;审校 王冠中
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。