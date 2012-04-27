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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:18 BJT

〔欧股业绩〕戴姆勒第一季获利上升,维持全年财测不变

路透法兰克福4月27日电---德国戴姆勒汽车(DAIGn.DE)周五公布第一季营业利润上升,出乎市场意料,部分受益于其金融服务业务获利比预期强劲.

戴姆勒第一季不计利息和税项的利润(EBIT)增长5%至21.3亿欧元(28.2亿美元),高于路透调查的分析师预估中值为19.3亿美元.

戴姆勒第一季利润率下滑约90个基点至8.4%.

戴姆勒维持全年财测不变.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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