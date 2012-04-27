〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至79.8%

* 未来三个月股票持仓建议配比回升

* 货币政策放松预期令人气稍暖,但谨慎气氛难消

* 房地产股和机械股建议配置比例提高

作者 林琦

路透上海4月27日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比有所回升,上月调查曾创下21个月新低.近期货币政策或会放松的预期重新抬头,令基金经理稍松一口气,但未来经济走向仍不明朗,谨慎气氛难消.

本次共有八位基金经理参与调查.本月股票的建议配比达79.8%,上月为77.6%;债券建议配比为10.8%,上月为13.4%;而现金建议配比为9.5%,上月为9%.

上海一位基金经理指出,"经济增速还在下滑,并未企稳,周期股的支撑不够,仍会下跌."

国家统计局此前公布,第一季中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,创下近三年来最低同比增幅.

另一位基金经理略显乐观,他认为,未来几个月国内信贷规模可能维持在较高的水平,再加上经济本身的内在动力,经济未来大的趋势是向上的.不过在经济复苏的早期,经济数据往往是相互矛盾的.

"在市场出现一定涨幅的时候,落袋为安容易成为市场的一种选择,这样就需要以时间换空间."他说,若以一个较长时间段来看市场,大盘震荡上行的概率是比较大的.

中国3月新增人民币贷款10,100亿元,高于市场预期.央行相关负责人近期称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[nSB1497708]路透最新调查预期,二季度起中国每季可能下调存准率50个基点.

此次受访的八位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,428.57点,较上月调查时的2,418.9点略升,但与大盘目前位置相当接近,显示基金经理对未来走势相当谨慎.

中国股市沪综指.SSEC周五午盘收报2,399.996点,跌0.20%.本月受访的基金经理中,有五位预计下月的资产配置保持不变.

**房地产股建议配置比例提高**

在本月调查中,各行业建议配置比例总体变化不大,房地产、机械等周期股的平均建议配置比例略有上调.近期国内房地产调控政策稍有松动,例如国内多个城市重启首套房房贷利率9折或8.5折优惠,这有望推动刚需购房者加速入市.

房地产股本月的建议配置比例均值为12%,较上月的10.1%上调;与房地产市场密切相关的机械股的平均建议配置比例亦提高至11%,上月为8.8%.

金融股本月的平均建议配置比例由上月的19%略减至18.5%.尽管近期的银行股一季度业绩仍保持高速成长,估值较低,但平台贷和房地产贷款的风险犹存,而且大盘本身资金面并不十分宽松,体量较大的银行股无法吸引基金经理近期加仓.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 83 85 70 90 70 70 90 80 79.8

债券 6 0 30 5 10 20 5 10 10.8

现金 11 15 0 5 20 10 5 10 9.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9

债券 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0

现金 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H

股票 0 0 0 0 - 0 + 0

债券 0 0 0 0 - 0 0 0

现金 0 0 0 0 + 0 - 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,400 2,200-2,400 2,500 2,300 2,500 2,500 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 6 5 10 10 0 10 10 10

消费 20 15 0 15 40 20 10 25

电子技术 8 10 20 5 5 5 10 10

金融服务 18 20 25 10 20 25 10 20

金属及产品 10 0 10 5 0 10 10 0

房地产 8 10 0 15 20 15 20 8

交通及基础设施 8 5 0 5 0 0 10 7

能源 8 5 10 5 5 0 10 5

机械 8 10 25 10 10 5 10 10

其他: 6 20 0 20 0 10 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

汽车 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2

消费 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2

电子技术 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8

金融服务 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6

金属 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7

房地产 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3

交通及基建 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8

能源 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8

机械 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6

其它 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1(完)