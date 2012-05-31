〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比升至六个月高点83.9%

* 未来三个月股票建议配比升至六个月高点

* 稳增长基调令政策面放松预期抬头

* 稳增长措施令消费汽车机械等板块受益

作者 林琦

路透上海5月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至83.9%,创下近六个月高点.中国政府近期要求"稳增长"的基调令投资者预期政策面将会放松,且经济下滑趋势有望得到控制.

本次共有九位基金经理参与调查.本月股票持仓建议配比较上月的79.8%明显回升,而债券建议配比则小幅攀升至为11.2%,上月为10.8%;而现金建议配比下降至4.9%,上月为9.5%.

上海一位基金经理指出,"股市最大的机会来自于保增长系列政策重启."

在经济下行压力加大背景下,国务院已多次传达出"稳增长"的政策讯息,包括降低存款准备金率,重大项目审批加快,促进家电和汽车消费等政策先后出台和拟定.据知情人士透露,中国后续还会考虑降息,出台退税等多种刺激经济措施.[ID:nSB1571686]

不过华南一位基金经理认为,新一轮经济调整与2008年的"4万亿"刺激政策还是不一样,这次的政策力度较弱,所以不能指望股市会大幅的反弹.

香港经济日报周三报导,尽管中国国务院总理温家宝在一场地方会议上重提保住经济8%的增速,但政府亦强调楼市调控不会松动,亦不会重复2008年的4万亿元人民币投资计划.

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,500点,较上月调查时的2,428.57点提高,并较目前位置约有5.4%的上升空间,其中有六位预估会超过2,500点.这显示场内投资气氛虽然有些转好,但谨慎气氛未消.

中国股市沪综指.SSEC周四午盘报2,372.73点,跌0.5%.本月受访的基金经理中,有五位预计下月的股票配置会提高,但亦有三位预计资产配置保持不变.

**稳增长惠及诸多板块**

在本月调查中,行业配置出现较明显的变化.汽车、消费、机械等板块的建议配置比例均有上升,这与国家近期采取或将要采取的"稳增定"措施相关.

消费板块本月的建议配置比例均值为20%,较上月的18.1%上调近两个百分点.国务院近期决定安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年;国家发改委预期此举将拉动消费需求约4,500亿元.

因中国计划出台新一轮刺激汽车消费政策,汽车板块本月的建议配置比例由上月的7.6%升至9.3%;大量重大项目的开工,将令机械和金属制品两个板块受益,这两个板块的建议配比分别上升1.4和2.3个百分点.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 80 80 90 70 95 90 85 85 83.9

债券 20 15 6 5 30 0 5 10 10 11.2

现金 0 5 14 5 0 5 5 5 5 4.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

股票 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5

债券 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0

现金 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 + + 0 - + 0 0 + +

债券 - - 0 0 0 0 0 0 -

现金 0 - 0 + - 0 0 - 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,500 2,300 2,500 2,500-2700 2,600 2,500 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 10 10 10 6 10 15 10 5 8

消费 20 20 15 20 20 15 5 40 25

电子技术 5 5 5 6 10 10 5 5 7

金融服务 20 25 15 18 25 10 10 15 15

金属及产品 5 10 5 6 10 15 20 0 0

房地产 10 15 15 8 0 15 25 20 8

交通及基础设施 10 0 5 8 0 0 0 0 5

能源 10 0 5 8 0 10 10 5 5

机械 10 5 10 15 25 10 15 10 12

其他: 0 10 15 5 0 0 0 0 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6

消费 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9

电子技术 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8

金融服务 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1

金属 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1

房地产 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3

交通及基建 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9

能源 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6

机械 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1

其它 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 (完)