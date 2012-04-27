〔表格〕德国3月进口物价较前月上升0.7%,较上年同期增长3.1%

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透柏林4月27日电---德国联邦统计局周五公布,德国3月进口物价较前月上升0.7%,较上年同期增长3.1%.
路透调查预估德国3月进口物价料较前月上升0.9%,较上年同期增长3.4%.
德国进口物价 (变动百分比%)
12年3月 12年2月 11年3月
较上月 0.7 1.0 1.1
较上年同期 3.1 3.5 11.3 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 李爽
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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