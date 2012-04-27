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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:14 BJT

〔表格〕德国3月进口物价较前月上升0.7%,较上年同期增长3.1%

路透柏林4月27日电---德国联邦统计局周五公布,德国3月进口物价较前月上升0.7%,较上年同期增长3.1%.

路透调查预估德国3月进口物价料较前月上升0.9%,较上年同期增长3.4%.

德国进口物价 (变动百分比%)

12年3月 12年2月 11年3月

较上月 0.7 1.0 1.1

较上年同期 3.1 3.5 11.3 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 李爽

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