〔日股业绩〕本田汽车第四季营业利润同比增长142.3%,营收同比增8.7%

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透东京4月27日电---日本本田汽车(7267.T)周五公布:
* 第四季集团营业利润为1,119.8亿日圆,较上年同期增长142.3%
* 第四季集团净利为715.9亿日圆,较上年同期增长60.7%
* 第四季集团营收为2.41万亿日圆,较上年同期增长8.7%
* 第四季集团税前利润为930.6亿日圆,较上年同期增长21.5%
* 2011/12年度集团净利为2,114.8亿日圆
* 2011/12年度集团营业利润为2,313.6亿日圆
* 预计2012/13年度集团净利为4,700亿日圆,营业利润为6,200亿
* 预计2012/13年度美元兑日圆的平均汇率为80
* 预计2012/13年度欧元兑日圆的平均汇率为105
* 预计:2012/13年度公司全球汽车销量增长38.4%至430万辆.(完)
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。