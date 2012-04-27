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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:32 BJT

〔日股业绩〕本田汽车第四季营业利润同比增长142.3%,营收同比增8.7%

路透东京4月27日电---日本本田汽车(7267.T)周五公布:

* 第四季集团营业利润为1,119.8亿日圆,较上年同期增长142.3%

* 第四季集团净利为715.9亿日圆,较上年同期增长60.7%

* 第四季集团营收为2.41万亿日圆,较上年同期增长8.7%

* 第四季集团税前利润为930.6亿日圆,较上年同期增长21.5%

* 2011/12年度集团净利为2,114.8亿日圆

* 2011/12年度集团营业利润为2,313.6亿日圆

* 预计2012/13年度集团净利为4,700亿日圆,营业利润为6,200亿

* 预计2012/13年度美元兑日圆的平均汇率为80

* 预计2012/13年度欧元兑日圆的平均汇率为105

* 预计:2012/13年度公司全球汽车销量增长38.4%至430万辆.(完)

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