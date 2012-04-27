版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:25 BJT

〔日本央行〕上修CPI预估,承诺继续采取宽松政策--半年展望报告

路透东京4月27日电---日本央行周五公布的半年度展望报告称:

* 将采取有力货币宽松措施来抗击通缩

* 中长期物价预期稳定在1%左右

* 物价向日本央行目标靠拢,但是需要一段时间才能达到

* 2013财年CPI升幅将超过0.5%,此后不会太久就能达到1%

* 海外市场和经济依然存在很大不确定性

* 上修CPI预估反映经济前景改善以及油价上涨因素

* 确保中长期财政可持续性对于日本而言至关重要

* 长期利率上涨可能对经济产生重大影响,因日本银行业持有大量日债.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐