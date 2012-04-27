〔日本央行〕上修CPI预估,承诺继续采取宽松政策--半年展望报告

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透东京4月27日电---日本央行周五公布的半年度展望报告称:
* 将采取有力货币宽松措施来抗击通缩
* 中长期物价预期稳定在1%左右
* 物价向日本央行目标靠拢,但是需要一段时间才能达到
* 2013财年CPI升幅将超过0.5%,此后不会太久就能达到1%
* 海外市场和经济依然存在很大不确定性
* 上修CPI预估反映经济前景改善以及油价上涨因素
* 确保中长期财政可持续性对于日本而言至关重要
* 长期利率上涨可能对经济产生重大影响,因日本银行业持有大量日债.(完)
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。