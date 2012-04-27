更正:〔日本个股〕夏普预计2012/13年度集团营收为2.70万亿日圆

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
(因原文有误,将下列每条中的"2011/12"年度改为"2012/13"年度)
路透东京4月27日电---夏普(6753.T)周五表示:
* 预计2012/13年度集团营收为2.70万亿(兆)日圆
* 预计2012/13年度集团营业利润为200亿日圆
* 预计2012/13年度集团经常性亏损200亿日圆
* 预计2012/13年度集团净亏300亿日圆.(完)
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。