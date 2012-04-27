更正:〔日本个股〕夏普预计2012/13年度集团营收为2.70万亿日圆

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄

路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。