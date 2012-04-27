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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 15:39 BJT

更正:〔日本个股〕夏普预计2012/13年度集团营收为2.70万亿日圆

(因原文有误,将下列每条中的"2011/12"年度改为"2012/13"年度)

路透东京4月27日电---夏普(6753.T)周五表示:

* 预计2012/13年度集团营收为2.70万亿(兆)日圆

* 预计2012/13年度集团营业利润为200亿日圆

* 预计2012/13年度集团经常性亏损200亿日圆

* 预计2012/13年度集团净亏300亿日圆.(完)

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