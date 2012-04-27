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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 14:25 BJT

〔日本股市〕日经指数今日和本月都以下跌收尾,创下七年来最差4月表现

路透东京4月27日电---日本股市日经指数周五收低0.4%,尽管日本央行此前宣布将把资产购买规模提高10万亿日圆,但此举未能有效缓解投资者对于日本脆弱经济的忧虑.

日经指数本月下跌5.6%,创下七年以来的最差4月份表现.日经指数在今年第一季表现亮丽,累计上涨超过19%.

日经指数.N225今日下跌40.94点,收报9,520.89点,在日本央行公布声明后曾短暂跳涨到9,691.70的高位.东证股价指数.TOPX收低0.7%,报804.27点.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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