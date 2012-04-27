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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 14:30 BJT

〔韩国股市〕本周微涨结束之前两周连跌,三星电子收盘创历史新高

路透首尔4月27日电---韩国股市周五上涨,三星电子(005930.KS)等绩优权重股支撑大盘,但继标准普尔下调西班牙信用评级后,对欧元区债务危机的忧虑持续不散,令涨幅受限.

三星电子收盘价创历史新高,日内上涨2.54%,周五早间该公司公布其季度获利创下最高纪录水准[ID:nSB1515336].

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.58%至1,975.35点,较上周五收盘价微涨0.03%,勉力结束为期两周的跌势.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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