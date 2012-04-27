〔中国汇市〕人民币/美元较中间价首度跌逾0.5%,受客盘因素推动(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五午盘跌幅扩大,较中间价跌逾0.5%,为央行宣布扩大波幅至1%以来首现.
今日中间价续创汇改来新高,现汇交易区间与之明显脱离.午后美元指数.DXY走升,石油购汇需求旺盛,令人民币进一步承压.
上海一银行交易员表示,日间走势更多受客盘推动,购汇需求偏多压制人民币表现.预计短期内,即期汇价交易区间将继续脱离中间价定位,在6.29-6.32元范围内.
"fixing(中间价)开是一回事,我们日常交易还是在区间里(6.29-6.32元).这个中间价没法交易的,只是起到确定交易区间的功能,"他认为,当前的市场形势更能反映实际供需.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2787元,续创汇改来新高,上日为6.2829元.
北京时间14:49,人民币兑美元即期报6.3103元,上日收盘价为6.3060元;美元指数升至79.21,从周四触及的三周半低位78.823弹升.
中国央行于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI