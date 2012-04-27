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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:04 BJT

〔中国汇市〕人民币/美元较中间价首度跌逾0.5%,受客盘因素推动(更新版)

路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五午盘跌幅扩大,较中间价跌逾0.5%,为央行宣布扩大波幅至1%以来首现.

今日中间价续创汇改来新高,现汇交易区间与之明显脱离.午后美元指数.DXY走升,石油购汇需求旺盛,令人民币进一步承压.

上海一银行交易员表示,日间走势更多受客盘推动,购汇需求偏多压制人民币表现.预计短期内,即期汇价交易区间将继续脱离中间价定位,在6.29-6.32元范围内.

"fixing(中间价)开是一回事,我们日常交易还是在区间里(6.29-6.32元).这个中间价没法交易的,只是起到确定交易区间的功能,"他认为,当前的市场形势更能反映实际供需.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2787元,续创汇改来新高,上日为6.2829元.

北京时间14:49,人民币兑美元即期报6.3103元,上日收盘价为6.3060元;美元指数升至79.21,从周四触及的三周半低位78.823弹升.

中国央行于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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