〔中港个股〕交通银行称今年不良贷款可能会小幅上升,但风险可控

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透上海4月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)高层周五表示,今年不良贷款可能会出现小幅上升,但风险可控.
首席风险官杨东平是在交行业绩说明会上做以上表述.
交通银行稍早公布的一季报显示,因息差持续扩大带动净利息收入稳步增长,2012年度首季公司净利按年增19.58%,达158.8亿元人民币.[ID:nSB1504096](完)
--发稿 林琦/冉莹 审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。