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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 17:43 BJT

〔中港个股〕交通银行称今年不良贷款可能会小幅上升,但风险可控

路透上海4月27日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)高层周五表示,今年不良贷款可能会出现小幅上升,但风险可控.

首席风险官杨东平是在交行业绩说明会上做以上表述.

交通银行稍早公布的一季报显示,因息差持续扩大带动净利息收入稳步增长,2012年度首季公司净利按年增19.58%,达158.8亿元人民币.[ID:nSB1504096](完)

--发稿 林琦/冉莹 审校 乔艳红

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