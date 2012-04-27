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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 14:36 BJT

〔澳洲股市〕收跌0.3%,电子零售商JB Hi-Fi重挫

路透墨尔本4月27日电---澳洲股市周五收低0.3%,回吐稍早涨幅,因担心零售业公司获利情况,且在标准普尔下调西班牙主权债评级后,市场担忧欧债危机. JB Hi-Fi收低6.3%,盘中触及三年低点.该电子零售商调降其全年获利前景,因该行业折扣力度太大损及利润率. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌13.1点,报4,362.1点.周四曾攀升14.75点至4,375.20点.(完) --编译 侯向明;审校 李爽 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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