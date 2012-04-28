〔中股业绩〕国电电力首季净利同比减42%,财务费用上升明显

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周六公布季报,今年一季度实现净利润2.94亿元人民币,同比下降42.35%,当期财务费用上升较为明显.
第一季该公司实现营业收入128.58亿元,同比增长11.5%;基本每股收益0.019元.
季报显示,公司财务费用为15.75亿元,较上年同期增加55.69%,主要系融资金额增加等原因所致.
国电电力周五收报2.58元,过去一个月累计上涨1.98%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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