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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 14:56 BJT

2〔澳新汇市〕澳元在西班牙评级调降后显示韧性,新西兰元下跌

澳元兑日圆AUDJPY=由84.49的高点微跌至83.85,但兑美元AUD=D4仍持于1.0364附近,较周四当地尾盘几无变动.

新西兰元兑日圆NZDJPY=日内跌0.33%至65.63,盘中曾触及近两个月低点65.40.新西兰元兑美元NZD=D4也由0.8157小跌至0.8117,但仍在最近的0.8060-0.8200区间.

澳元稍早在标普下调西班牙评级后下跌.标准普尔周四将西班牙债信评等下调两个级距至BBB-,称在经济萎缩和银行业陷入困境的情况下,预计该国政府预算赤字恶化程度可能要甚于先前预期.[ID:nSB1515146]

澳元本周和本月结束时料持平,但年初迄今仍上涨1.5%.澳元自2月触及年内高点1.0857之后便稳步下跌,受央行降息的前景打击.(完)

--编译 郑茵/李春喜;审校 侯向明/张明钧

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