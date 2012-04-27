版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 14:50 BJT

〔标题新闻〕日本围绕一系列IPO的内幕交易调查迄今未影响野村控股业务运营--野村CFO

* 首次公开发行(IPO).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8FH05Q]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐