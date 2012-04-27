〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至22个月低位,受西班牙评级下调打击

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透伦敦4月27日电---欧元兑英镑EURGBP=D4周五跌至近两年低点,受标普下调西班牙主权债信评级两个级距的打击.西班牙评级下调加剧了围绕欧元区二线国家债务问题的担忧.
欧元兑英镑EURGBP=D4日内下跌0.3%至0.8138英镑,跌破本周稍早触及的0.8143低点,并创下22月最低.
若进一步下跌,下道目标价为0.8067英镑,该水平为2010年6月末触及的低点.若欧元跌破该水平,将可能测试0.8000的重要心理位.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。