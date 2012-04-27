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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:59 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至22个月低位,受西班牙评级下调打击

路透伦敦4月27日电---欧元兑英镑EURGBP=D4周五跌至近两年低点,受标普下调西班牙主权债信评级两个级距的打击.西班牙评级下调加剧了围绕欧元区二线国家债务问题的担忧.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内下跌0.3%至0.8138英镑,跌破本周稍早触及的0.8143低点,并创下22月最低.

若进一步下跌,下道目标价为0.8067英镑,该水平为2010年6月末触及的低点.若欧元跌破该水平,将可能测试0.8000的重要心理位.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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