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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:09 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆走坚,西班牙评级下调令欧元承压

0643GMT--日圆兑美元JPY=和兑欧元双双走升,因交易商解除在日本央行政策会议前建立的空头押注.

日央行决定将公债购买规模扩大10万亿(兆)日圆,并买入更长期限债券[ID:nSB1516014].这一决定符合市场预期.

美元兑日圆下跌,报80.72,周线图一目均衡云区顶端的80.42构成强劲支撑.欧元兑日圆下跌0.7%,报106.29日圆.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及0.8138英镑的22个月低位,欧元兑美元EUR=下滑0.3%,报1.3168美元,受西班牙债信评级遭下调拖累.

在欧洲交易时段,市场将关注意大利债券标售.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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