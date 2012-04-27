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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:09 BJT

《外汇动态》美元/日圆的空头据称不得不在80.50-60锁定获利

0647GMT---在美元/日圆JPY=跳升到81.20上方后,据称杠杆账户不得不在80.50-80.60锁定获利,因市场传言在80.50-80.10之间散布着日本进口商的买单.

对冲基金也必须非常警觉,因为据称日本出口商的结算汇率定在80-82区间,而且日本的新财政年度才刚开始不久,那些要留待下周日本假期结束后才能处理的定单价位可能会变得更高,或许接近82.00水准.鉴于此,如果美元/日圆走高,可能导致下单量有所减少.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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