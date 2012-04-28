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亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 12:16 BJT

〔中股业绩〕浦发银行一季度实现净利78.94亿元,同比增30.29%

路透上海4月28日电---中国股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周六公布季报,今年一季度实现净利78.94亿元人民币,同比增长30.29%,因存贷款规模稳步增长,净息差持续提升,成本费用有效控制.

该行一季度实现营业收入199.09亿元,同比增长31%,基本每股收益0.423元.

季报并显示,截至2012年3月末,浦发银行资本充足率为12.48%,较上年末下降0.22个百分点;不良贷款率0.48%,较上年末微升0.04个百分点.

浦发银行周五收报9.41元,过去一个月累计上涨3.18%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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