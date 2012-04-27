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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:29 BJT

〔路透基点〕统一企业中国控股委托银行安排2亿美元循环贷款--RLPC

路透香港4月27日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士称,食品与饮料企业--统一企业中国控股有限公司已委托几家银行安排一笔2亿美元的五年期循环贷款,包括台湾银行、中国信托商业银行与台湾合作金库商业银行.

讨论的贷款利率约为105个基点.资金将用作营运资本.

台湾银行是额度代理行,合作金库是文件代理行.

这笔交易预计下周启动.

去年9月,统一企业中国控股签署一笔2.5亿美元的五年期循环贷款,最高综合收益是92.7个基点,利率为较伦敦同业拆借利率加码69.5个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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