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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:07 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向119美元,西班牙评级遭降重燃欧元区忧虑

路透新加坡4月27日电---布兰特原油周五下跌至略高于每桶119美元,因西班牙评等遭下调,再度促使人们担忧债务问题缠身的欧元区经济体状况.

但是,昨日涨势令布兰特原油本周有望收高,而此前两周收低.受美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取必要措施来确保该国经济复苏的乐观预期提振,布兰特原油昨日上扬.

标准普尔周四将西班牙债信评等下调两个级距,称在经济萎缩和银行业陷入困境的情况下,预计该国政府预算赤字恶化程度可能要甚于先前预期.[ID:nSB1515146]

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