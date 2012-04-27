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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 15:13 BJT

〔表格〕瑞士4月KOF领先指标升至0.40,路透调查预估为0.26

路透苏黎世4月27日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士4月KOF领先指标上升至0.40.路透调查预估为0.26.

主要数据:(括号内数据为前值)

2012年4月 2012年3月 2011年4月

0.40 0.09 2.29

(0.08)*

* 为前值

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 丁琦;审校 隋芬

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