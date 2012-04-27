澳洲女孩食物中毒,肯德基被判赔800万澳元

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
(本文由路透中文网编译)
路透悉尼4月27日电---肯德基被判向一澳洲女孩家人赔偿800万澳元。该女孩因食用鸡肉卷中毒，大脑受到严重损害，坐上了轮椅。
2005年，当时年仅七岁的Monika Samaan与家人在悉尼附近的一家肯德基餐厅食用鸡肉卷后，因沙门氏菌中毒入院。
肯德基称，这是一场悲剧，但是“对法院的判决非常失望和吃惊”，将上诉。
上周新南威尔士最高法院裁定肯德基败诉。周五该法院判肯德基需支付女孩家庭800万澳元作为赔偿以及庭审费用。
澳大利亚媒体引述Samaan的律师George Vlahakis的话报导称，Samaan的疾病“耗尽了全家非常有限的资源，急需判定的赔偿金”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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