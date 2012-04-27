澳洲女孩食物中毒,肯德基被判赔800万澳元

(本文由路透中文网编译)

路透悉尼4月27日电---肯德基被判向一澳洲女孩家人赔偿800万澳元。该女孩因食用鸡肉卷中毒，大脑受到严重损害，坐上了轮椅。

2005年，当时年仅七岁的Monika Samaan与家人在悉尼附近的一家肯德基餐厅食用鸡肉卷后，因沙门氏菌中毒入院。

肯德基称，这是一场悲剧，但是“对法院的判决非常失望和吃惊”，将上诉。

上周新南威尔士最高法院裁定肯德基败诉。周五该法院判肯德基需支付女孩家庭800万澳元作为赔偿以及庭审费用。

澳大利亚媒体引述Samaan的律师George Vlahakis的话报导称，Samaan的疾病“耗尽了全家非常有限的资源，急需判定的赔偿金”。（完）