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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:20 BJT

〔日股业绩〕夏普公布上财年录得创纪录亏损,受累于LCD和电视市场黯淡

路透东京4月27日电---日本夏普(6753.T)周五公布创纪录的年度亏损,因在全球供过于求之际,液晶面板销售困难,另外市场对其电视的需求减弱.

夏普公布截至3月的财年,录得创纪录的净亏损3,761亿日圆,上年度为获利194亿日圆.该公司亦公布营业亏损376亿日圆,而上年度为营业获利789亿日圆.

汤森路透I/B/E/S此前调查11位分析师平均预计,夏普净亏3,830亿日圆.

本财年夏普预计将录得营业利润200亿日圆.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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