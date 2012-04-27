〔中国票据市场〕月末机构多收山转贴利率趋稳,供需仍偏紧下月或续跌

路透上海4月27日电---中国票据市场转贴利率周五变化不大,月末来临机构多已将规模调整完毕,市场交投趋清淡,不过由于贷款投放不足,银行对票源的需求仍大于供给,预计下月转贴利率仍有续跌空间.

"贷款需求不是很旺盛,现在还是买的人多,卖的人少,"华南地区一大型银行交易员称.

他并认为,监管层拟加强对信用证代付业务的监管,将其转入表内,可能会挤占银行的票据规模,但目前看这一政策对市场的冲击有限,相比之下,信贷政策的风向可能更为重要,只要政策不发生大的变化,票据利率还会缓慢震荡下行.

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5297/5.2300 5.7351/5.4515 6.6540/6.1494

上日 5.5435/5.2300 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

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变动-1.38bp/0bp -1.43bp/-1.75bp 0bp/-6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小幅下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9226%,较上日的4.9450%小幅下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0965/3.0455 3.1410/3.0941

上日 3.0955/3.0509 3.1436/3.0991

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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