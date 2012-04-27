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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:39 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨且收益率曲线趋陡,之前央行放宽政策

路透东京4月27日电---日本政府公债价格周五上涨,推低10年债收益率(殖利率)至一年半新低.收益率曲线趋陡,之前日本央行表示将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆(1,240亿美元).

日本央行将固定收益市场操作的目标规模减少5万亿日圆至30万亿.加上增加用于资产购买的基金,日本央行的资产购买和贷款计划总规模增加5万亿日圆至70万亿日圆.[ID:nSB1514710]

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