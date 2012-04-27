路透伦敦4月27日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续在三角整理的区间内交投,欧元稍越过55日移动均线,向自3月份高位拉出的趋势线阻力位1.3300靠拢.一方面在三角形态中有较低的1.3040一线提供支撑,另一方面自4月低点1.3000引出的趋势线在1.3165提供支撑.突破较大的三角依旧是主要趋势,或意味着500个点的波动.需要跌破1.2975方能打开跌向年内低点1.2630的通道.只有升破1.3400,才能瞄准200日移动均线1.3495.

英镑/美元:英镑继续小幅走升,突破1.6170/80阻力位,且可能进一步升向1.6400,从而录得九日连涨.在1.6250/60区域附近有一定的阻力,目前已开始显露出稍微超买的迹象.只有突破1.6050方能再度瞄准自1月低点1.5235引出的长期趋势线支撑位1.5900.该水准继续在下档提供支撑.

美元/日圆:昨日跌至80.65的云区支撑,这是目前周线云区的支撑位所在,本周收在其上方才能保存上行动能.日圆继续在80.70稍上方寻或支撑,维持上行动能.若周线收在80.70下方,将进一步向79.20下跌.若要再度瞄准83.30,美元必需回升并突破两周高位81.85/90.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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