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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:16 BJT

〔中国公开市场〕5月央票和正回购到期量2,360亿元,环比减逾四成

路透上海4月27日电---据路透统计显示,中国央行公开市场5月央票和正回购到期量合计2,360亿元人民币,较4月减少逾四成.

其中,5月份央票到期量为920亿元,正回购到期量为1,440亿元.

以下为2012年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

-------------------------------------------------------------------

2012/5/2-5/4 520 -- 520

5/5-5/11 300 720 1,020

5/12-5/18 70 430 500

5/19-5/25 30 90 120

5/26-5/31 -- 200 200

-------------------------------------------------------------------

920 1,440 2,360

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.因五一假期调休,5月首周的统计时间段为5/2-5/4.(完)

--整理 边竞/李宏薇; 审校 张喜良

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