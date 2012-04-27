〔中国公开市场〕5月央票和正回购到期量2,360亿元,环比减逾四成

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---据路透统计显示,中国央行公开市场5月央票和正回购到期量合计2,360亿元人民币,较4月减少逾四成.
其中,5月份央票到期量为920亿元,正回购到期量为1,440亿元.
以下为2012年5月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
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2012/5/2-5/4 520 -- 520
5/5-5/11 300 720 1,020
5/12-5/18 70 430 500
5/19-5/25 30 90 120
5/26-5/31 -- 200 200
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920 1,440 2,360
注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
2.因五一假期调休,5月首周的统计时间段为5/2-5/4.(完)
--整理 边竞/李宏薇; 审校 张喜良
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