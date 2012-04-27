本·拉登家人被驱逐至沙特

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡4月27日电---本·拉登家庭律师Aamir Khalil对路透表示，周五清晨本·拉登家人离开巴基斯坦，前往沙特阿拉伯。
数月来外界一直猜测本·拉登的三位遗孀和11个孩子的命运，去年5月2日本·拉登被击毙后，他们一直被巴基斯坦安全部队扣留。
“他们将被驱逐至沙特阿拉伯。他们乘坐的是特别航班，”Khalil说道。
当地电视台报导，飞机在北京时间凌晨约4:30（2030 GMT）起飞前往沙特，具体目的地不明。
本·拉登家人乘坐一辆白色面包车从被扣留的地点前往机场。本·拉登的遗孀拒绝在大量媒体聚集的情况下进入面包车，因此官员将车窗玻璃贴上了塑料膜。
负责本·拉登一家的巴基斯坦内政部发表声明称，“根据法院命令，已下令驱逐14名本·拉登家庭成员”。
“本·拉登家人一直留在巴基斯坦一处住所，他们状况良好......根据他们的意愿，今天他们被驱逐至沙特。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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