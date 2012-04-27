〔表格〕外资在韩国股市买超3,069亿韩元,散户卖超2,430亿韩元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透首尔4月27日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,069亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月27日 306.9 34.3 -243.0
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
4月25日 -2.2 45.7 -23.8
4月24日 9.3 214.1 50.2
4月23日 -121.9 158.0 -91.7
4月20日 -327.9 -132.9 418.1
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
4月 5日 3.0 68.0 68.0
4月 4日 225.9 -124.8 169.8
4月 3日 266.0 -84.4 -391.9
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
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本月以来 -354.9 393.2 876.1
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今年以来 10,729.9 -3,011.8 -4,629.5
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(完)
--编译 白云;审校 李爽
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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