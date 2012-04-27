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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:17 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超3,069亿韩元,散户卖超2,430亿韩元

路透首尔4月27日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超3,069亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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4月27日 306.9 34.3 -243.0

4月26日 174.3 -85.5 -198.5

4月25日 -2.2 45.7 -23.8

4月24日 9.3 214.1 50.2

4月23日 -121.9 158.0 -91.7

4月20日 -327.9 -132.9 418.1

4月19日 -87.3 -18.8 64.1

4月18日 -122.4 38.2 76.2

4月17日 -301.1 3.7 213.9

4月16日 -121.8 -79.1 381.3

4月13日 29.4 412.0 -128.3

4月12日 -356.8 191.3 201.2

4月10日 -82.3 21.2 -61.2

4月 9日 -57.4 -86.5 236.0

4月 6日 229.0 -285.8 142.0

4月 5日 3.0 68.0 68.0

4月 4日 225.9 -124.8 169.8

4月 3日 266.0 -84.4 -391.9

4月 2日 -17.7 104.5 -6.3

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本月以来 -354.9 393.2 876.1

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今年以来 10,729.9 -3,011.8 -4,629.5

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(完)

--编译 白云;审校 李爽

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