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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:51 BJT

《企业看点》--4月27日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则)

路透班加罗尔4月27日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 荷兰报纸Het Financieele Dagblad引述未具名消息来源称,荷兰合作银行[RABO.UL]拟以15-20亿欧元出售基金管理部门Robeco,作为业务重整的举措之一.[ID:nWEA9645]

* Cinco Dias引述未具名消息来源称,西班牙银行业者Cinco DiasLa Caixa(CABK.MC)计划让Repsol(REP.MC)与Gas Natural(GAS.MC)这两家能源集团合并.该行持有这两家公司的股份.[ID:nL6E8FR0MZ]

* 停滞多年的中国城市商业银行上市有望恢复.上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并征求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.报导引述根据草案指出,证监会将对中小商业银行的上市数量有所控制,近几年拟安排中小银行总数的20%上市.[ID:nSB1514932]

* 印度Business Standard报导,印度最大的上市地产商DLF (DLF.NS)在与孟买三家地产公司洽谈,拟出售孟买中部一处土地,这三家地产商分别为Lodha Developers、Runwal Group和Sheth Creators.[ID:nL3E8FR1UK]

* 一份报告显示,全球投资银行或需至少再裁员10%才能实现利润目标,下一轮裁员可能指向高级管理层.[ID:nL2E8FQ78L]

--编译 李爽/隋芬; 审校 白云/吴云凌

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