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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:21 BJT

〔新兴汇市〕台币领涨新兴亚币,日本央行放松政策的提振效应昙花一现

路透新加坡4月27日电---台币触及七个月高位,因预期台湾央行或允许本币更大幅度升值.在台币的带领下,新兴亚币兑美元也上涨,但兑日圆则走弱.

稍早新兴亚币兑日圆曾触及盘中高位,因日本央行通过把公债购买计划扩大10万亿日圆来放松货币政策,并表示将买入较长期公债.

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