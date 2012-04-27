版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 16:39 BJT

〔中国外贸〕二季度增速将低位趋稳,全年增速较上年有所回落--商务部

路透北京4月27日电---中国商务部称,二季度中国对外贸易增速将低位趋稳,2012年全年将总体保持平稳发展,但增速比2011年有所回落,贸易平衡状况进一步改善.

刊登在商务部网站的新闻稿表示,针对当前严峻复杂的国内外环境,中国外贸应保持外贸政策基本稳定,保持出口稳定增长,并加大外贸结构调整和转型升级力度.

受国际市场需求萎缩、国内成本上升等因素制约,今年一季度中国外贸增速明显放缓.2月甚至惊现314.9亿美元的贸易逆差,到3月恢复小额顺差53.5亿美元;整个一季度,累计顺差仅有区区6.7亿美元.

中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增长5.3%.[ID:nSB1478196]

商务部周四发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元,贸易平衡状况继续改善.[ID:nSB1513776]

十一五期间,中国进出口实际年均增长15.9%,其中出口增幅15.7%,进口为16.1%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐