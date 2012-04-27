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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:36 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换淡静中走稳,趋势性不强机构观望为主

路透上海4月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周五总体走势平稳,仅短端受回购利率走低带动微幅下行.交易员认为,目前来看,月末前资金面应该不会发生太大变化,如果没有降低存款准备金率之类的消息刺激,IRS近期难脱盘势.

银行间资金市场质押式回购CNREPO=CFXS周五隔夜及七天期等主要品种利率小幅回落,因机构月底前的资金需求基本到位.[ID:nSB1515924]

IRS"这几天变化不大,就看降准啥时候来了,...(现在)很难有啥趋势性的东西,各家机构都没啥交投愿意."北京一股份制银行交易员称.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.4275/3.5150 3.1950/3.2890 3.2500/3.3460 3.3780/3.4740 3.3750/3.6550

周四 3.4140/3.5180 3.2067/3.2942 3.2450/3.3400 3.3800/3.4800 3.3775/3.6600

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变动 +0.0135/-0.0030 -0.0117/-0.0052 +0.0050/+0.0060 -0.0020/-0.0060 -0.0025/-0.0050

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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